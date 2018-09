Boa Vista SCPC apura possível invasão hacker

04/09/2018 | 07:50



Uma das principais empresas de crédito do Brasil, a Boa Vista SCPC, disse na segunda-feira, 3, que está investigando uma possível invasão a seu banco de dados, que concentra informações pessoais e financeiras de milhões de brasileiros. Em nota, a empresa disse que está apurando "a extensão de um possível incidente" e que "se for o caso, adotará todas as medidas técnicas e legais pertinentes".

O ataque teria ocorrido na noite do último domingo, 2, e pode ter sido liderado pelo grupo Fatal Error Crew, que assumiu a invasão em mensagem no site de hospedagem de documentos Pastebin. Fontes do setor de tecnologia ouvidas pelo Estado confirmaram a possibilidade de o ataque ter ocorrido.

Hoje, a Boa Vista SCPC armazena dados como CPF, e-mail, endereço e histórico financeiro de brasileiros e vende o acesso ao mercado - uma consulta custa a partir de R$ 14. Entre seus acionistas estão a Associação Comercial de São Paulo e a Equifax, companhia que se envolveu em um dos maiores vazamentos da história, que colocou dados de 145 milhões de americanos à mercê de criminosos.

Varejo

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) instaurou investigação para avaliar os danos causados no vazamento de dados de cerca de 2 mil clientes da C&A, na última semana. Segundo o MP, informações como CPF e e-mail de clientes que compraram vale-presente da empresa podem ter sido expostos. Em nota, a C&A confirmou o ataque e disse que vai ajudar as investigações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.