BC da Austrália mantém taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5%

04/09/2018 | 02:34



O Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) decidiu nesta terça-feira manter sua taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5%, patamar em que se encontra desde agosto de 2016.

"O baixo nível das taxas de juros continua a sustentar a economia australiana. Espera-se novo progresso na redução do desemprego e que a taxa de inflação retorne à meta, ainda que esse progresso seja provavelmente gradual", afirmou em comunicado o presidente do RBA, Philip Lowe.

A decisão do RBA veio em linha com as expectativas.

Analistas preveem que o juro básico australiano deverá permanecer no nível atual até o fim de 2019, uma vez que a inflação do país se mantém no piso da meta do RBA, que é de taxa de 2% a 3%.

O dólar australiano se fortaleceu na esteira do anúncio do RBA, voltando a operar acima da marca de US$ 0,7200. Às 2h32 (de Brasília), a moeda avançava a US$ 0,7230, de US$ 0,7215 no fim da tarde de ontem. Fonte: Dow Jones Newswires.