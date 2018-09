Votos no incêndio do Museu Nacional

Raphael Rocha



04/09/2018 | 06:55



Em época de eleição, o político faz de tudo para conquistar o voto do eleitor. Não é raro ver candidato comendo pastel com caldo de cana ou tomando café com desenvoltura daquele que nunca se deparou com tais iguarias. O mesmo vale na hora de aproveitar um tema de repercussão global. No domingo, houve o trágico incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, com danos irreparáveis à história do nosso País. Quase que na mesma velocidade com que as chamas destruíam milhões de itens que contavam a trajetória do Brasil surgiram comentários nas redes sociais de políticos sobre o caso. Uns com passado de batalhas pela Cultura, Educação e memórias nacionais. Outros que sequer sabiam onde fica o Museu Nacional.

Santinho

Ex-prefeiturável de Rio Grande da Serra, o ex-vereador Claudinho da Geladeira (PT) colocou nas ruas santinhos nos quais oficializa o apoio à candidatura a deputado estadual do vereador de Mauá Chiquinho do Zaíra (Avante). “O Chiquinho será o deputado de Rio Grande da Serra. Voto e peço a você que vote nele, vote pela nossa cidade”, diz Claudinho, no panfleto. Em outra parte, o petista sentencia, com sorriso estampado no rosto e próximo à imagem de Chiquinho: “Esse é meu candidato”.

Dobrada – 1

Por falar em Chiquinho do Zaíra (Avante), o vereador de Mauá, candidato a deputado estadual, firmou dobrada com a deputada federal Keiko Ota (PSB). A dupla inaugura amanhça, às 10h, comitê de campanha da dobrada. O escritório ficará na Avenida Dom josé Gaspar, no bairro Matriz, em Mauá.

Dobrada – 2

Também amanhã, mas às 19h, o líder do MBL (Movimento Brasil Livre), Kim Kataguiri (DEM), e Arthur do Val, do blog Mamãe Falei, abrem comitê regional de campanha – Kim busca vaga na Câmara Federal, Arthur quer ser deputado estadual. O escritório será na Avenida Perimetral, no Centro de Santo André.

Nomeação

Filho do ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi (Patriota), Guto Volpi foi alçado ao primeiro escalão do governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB). Por ora, será interino, para cobrir férias de João Manoel da Costa Neto (PSDB), secretário de Cultura, até o dia 3 de outubro. Guto é adjunto da Pasta em São Caetano.

Novo ‘layout’

Foi retirada a mensagem colocada pela Prefeitura de São Bernardo nas viaturas emprestadas à GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá, que dizia que o veículo estava cedido pela administração são-bernardense. Agora, os automóveis ciruculam apenas com o nome “GCM Mauá”.