Com problema no quadril, Cássio volta a desfalcar o Corinthians na quarta

03/09/2018 | 22:03



O goleiro Cássio está fora do jogo do Corinthians diante do Ceará, nesta quarta-feira, às 20h, fora de casa. O titular participou apenas do início do treinamento no CT Joaquim Grava na tarde desta segunda-feira. Depois de fazer trabalho de reforço muscular na academia, ele ficou fora da lista de relacionados para o jogo do Campeonato Brasileiro. O problema de Cássio são as dores no quadril causadas por uma queda na vitória diante do Paraná. Com isso, Walter continua no time.

Cássio é apenas o primeiro nome da longa lista de desfalques da equipe. O atacante Jonathas, recuperado de dores na coxa direita, ainda não treinou com bola e deve ser relacionado apenas no jogo de domingo, diante do Palmeiras. Lesionados, Fagner (coxa esquerda) e Pedro Henrique (entorse no joelho direito) continuam em tratamento. Clayson, suspenso, também é desfalque.

O volante Ralf e o lateral Danilo Avelar também não treinaram, mas estão à disposição do técnico Osmar Loss. Por outro lado, o time terá pelo menos três reforços em Fortaleza: o zagueiro Henrique, o volante Douglas e o meia Jadson treinaram nesta segunda e devem voltar ao time.

O trio de reforços ficou fora do empate por 1 a 1 com o Atlético-MG. Henrique e Jadson foram poupados e devem retornar - Marllon e Ángelo Araos voltam para o banco de reservas. Douglas, que cumpriu suspensão, deve substituir Gabriel à frente da zaga.

Nesta segunda-feira, Loss comandou uma atividade técnica em campo reduzido. O time titular para o jogo desta quarta-feira ainda não foi definido.

Veja abaixo a lista de 22 relacionados do Corinthians:

Goleiros: Walter, Caíque e Filipe

Laterais: Mantuan e Danilo Avelar

Zagueiros: Henrique, Léo Santos, Vilson e Marllon

Volantes: Ralf, Gabriel, Douglas, Paulo Roberto e Thiaguinho

Meias: Pedrinho, Jadson, Danilo, Mateus Vital e Araos

Atacantes: Roger, Romero e Matheus Matias