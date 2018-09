Carla Suárez Navarro surpreende Sharapova e vai às quartas no US Open

03/09/2018 | 21:58



A espanhola Carla Suárez Navarro garantiu vaga nas quartas de final do US Open nesta segunda-feira. Para isso, a cabeça de chave número 30 do Grand Slam norte-americano surpreendeu a russa Maria Sharapova, 22.ª favorita da competição, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Suárez Navarro teve grande atuação nesta segunda-feira e foi bastante competente no seu jogo de fundo de quadra. Sem a potência de outras tenistas no saque, a espanhola chegou a ter o serviço quebrado em três oportunidades, mas aproveitou cinco break points para selar o triunfo.

Com o resultado, ela iguala sua melhor campanha em torneios de Grand Slam. Afinal, tinha as idas às quartas de final no Aberto da Austrália, em três oportunidades, em Wimbledon, em duas, e nos Estados Unidos, em uma, como principais resultados em torneios deste porte.

Agora, Suárez Navarro terá pela frente a norte-americana Madison Keys. A tenista da casa, cabeça de chave número 14, não teve qualquer dificuldade para impor seu favoritismo diante da eslovaca Dominika Cibulkova, 29.ª cabeça de chave, e venceu por 2 sets a 0 também nesta segunda, com parciais de 6/1 e 6/3.

Outra que exerceu o favoritismo durante o dia foi a japonesa Naomi Osaka. Listada como 20.ª cabeça de chave, ela venceu a bielo-russa Aryna Sabalenka, 26.ª, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4. Nas quartas, vai encarar a ucraniana Lesia Tsurenko, número 36 do mundo, que eliminou em três sets a checa Marketa Vondrousova: 6/7 (3/7), 7/5 e 6/2.