Etec de Rio Grande da Serra é exemplo de unidade sustentável

04/09/2018 | 07:00



A 12ª edição do Desafio de Redação entrou na segunda semana de produção literária. Alunos de oito escolas de três cidades – São Bernardo, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – participaram da ação. A equipe do Diário esteve na Etec (Escola Técnica Estadual) de Rio Grande da Serra, no Jardim Novo Horizonte, e verificou que por ali o tema Uma Atitude Sustentável Pode Mudar o Mundo é vivenciado no dia a dia.

Acostumados com atividades sustentáveis, os alunos aproveitam a extensa área onde a Etec está localizada para colocar as mãos na terra durante atividades na horta da escola. “Neste segundo semestre, estamos com o Projeto Horta. Eles (estudantes) usam garrafas plásticas, e também a matéria orgânica que seria desperdiçada, para fazer adubo”, contou a coordenadora da unidade Érika Lippe.

“O tema da redação casou com a proposta da escola”, disse o estudante Lucas Mendonça da Silva Júnior, 15 anos, que está no 2° ano do Ensino Técnico em informática. Aproveitando a onda da sustentabilidade, ele revela que já plantou cenouras em casa, embora não tenha dado resultado. “Ainda não nasceu nada”, lamentou.

A amiga de turma Vanessa Santos Amaral, 16, achou o tema pertinente ao momento em que os jovens vivem. “Faz a gente sair da frente do computador e pensar na natureza.” Ela também deseja ajudar a mudar o planeta, e para realizar este objetivo, sonha em se formar em Direito. “O mundo precisa de mais justiça”, disse. Na redação, ela escreveu sobre as experiências que teve com a horta na escola e também sobre a elaboração de casinhas para cachorros abandonados, feitas com garrafas plásticas e pallets, que seriam descartados. A escola tem parceria com a ONG Clube dos Viralatas, que abriga 600 animais vítimas de maus-tratos e abandono, e doa as casinhas para o grupo. Atualmente, quatro cãezinhos moram na escola. “Eles nos adotaram”, disse a coordenadora.

Por a unidade de ensino estar em área de manancial, a preocupação com o meio ambiente é inevitável. Até para escorar as portas, por exemplo, os funcionários utilizam garrafões com água tampados, evitando o descarte do material.

O Desafio de Redação é correalizado pela USCS, com patrocínio do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano), além do apoio da rede de academias Smart Fit.