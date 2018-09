Natan é intruso no Ramalhão

Anderson Fattori



Do time que o Santo André tem usado na Copa Paulista apenas um jogador não foi formado nas categorias de base do clube: o atacante Natan. Autor do gol que abriu caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Água Santa, sexta-feira, em Diadema, ele está emprestado pelo Corinthians, mas diz que se sente em casa no Ramalhão. “Rapaziada me acolheu bem, de braços abertos e eles sabem que cheguei para ajudar, para fazer meu melhor e somar dentro e fora de campo”, enfatizou o jogador, que ficou oito anos no Santos até se transferir para o Corinthians, em 2016.



Com apenas 21 anos, Natan acumula momento inesquecível na carreira. Em março de 2017 ele foi escolhido pelo técnico Tite para participar do treino da Seleção Brasileira no CT do Corinthians, antes dos jogos contra Uruguai e Paraguai pelas Eliminatórias. “Estou seguro em dizer que foi um dos melhores dias da minha vida. Não vou esquecer nunca mais. Foi diferente ver as estrelas mundiais de perto, trocar experiências, falar do dia a dia”, conta.



Do encontro, ele guarda os conselhos que recebeu de Casemiro e diz se espelhar em Gabriel Jesus, que foi seu adversário nos campeonatos de base. “Me identifiquei bastante com o Casemiro. O Gabriel Jesus não treinou, mas estava lá, conversamos bastante. Ele é uma inspiração para mim. Se ele chegou, mostra que também dá para eu chegar”, comparou.



Natan tem contrato com o Corinthians até fevereiro de 2019 e está emprestado ao Santo André até o fim da Copa Paulista. Ele comemora a chance de atuar entre os profissionais. “Estou vendo essa oportunidade no Santo André com bons olhos. O Corinthians acredita no meu trabalho. Tenho de manter bom ritmo para que se eles quiserem que eu volte no ano que vem eu esteja pronto”, projetou o atacante.

Mas Natan não terá vida fácil no Santo André. Com o retorno de David Ribeiro e Matheus Santiago, que estavam na Turquia, ele ganhou dois fortes candidatos à briga de titular no ataque andreense. Os dois, porém, não terão condições de enfrentar o Taubaté, amanhã, às 15h, no Bruno Daniel, pela oitava rodada da Copa Paulista.