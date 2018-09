Barroso é recebido em evento no Rio sob gritos de golpista e 'Lula livre'

03/09/2018 | 20:37



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, foi recebido sob protesto ao chegar para participar de evento no Rio na noite desta segunda-feira, 3.

Assim que saiu do carro no bairro do Leblon, na zona sul, o ministro foi reconhecido por um grupo de dez mulheres que passavam pela frente do Teatro Oi Casa Grande, onde Barroso dará palestra. O grupo, então, começou a chamá-lo de golpista e a gritar "Lula livre".

Barroso não respondeu os protestos e entrou correndo no prédio, demonstrando desconforto com a situação. Na semana passada, o ministro votou contra a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi o relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No evento de hoje, o "Brasil em pauta", promovido pela Casa do Saber, Barroso falará sobre os rumos da economia, Justiça e democracia no País.