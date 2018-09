Usar e preservar o Pico do Bonilha

Caminhar. Fazer turismo. Pensar história e geografia. Investigar a fauna e a flora. Leitor amigo, São Bernardo e o Grande ABC têm um tesouro a ser lapidado, que é o Pico do Bonilha.

Há mil possibilidades de explorá-lo, preservando-o. Nestes tempos de redes sociais, a região pode e deve voltar vistas à natureza que se abre, sorrindo e de graça.

Aulas ao ar livre. Conhecimento ambiental. Que rochas formam nosso ponto culminante? Aquele espaço está preservado?

Será caminhando neste limite entre São Bernardo e Santo André que a população organizada contribuirá para a descoberta e manutenção de um verdadeiro paraíso.

A ação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Bernardo, dentro dos festejos de aniversário da cidade, é digna dos maiores elogios. Que aconteça o passo seguinte. Memória lá estará.

ESCOTISMO

Uma palavra sobre o Grupo Escoteiro Guaianazes SP/68. Patrimônio de São Bernardo. Trabalho anônimo e propositivo. Exemplo a ser seguido. Visite-o: Avenida Imperatriz Leopoldina, 730, bairro Nova Petrópolis.

Diário há 30 anos

Domingo, 4 de setembro de 1988 – ano 31, edição 6849

Manchete – Constituição pode isolar o Brasil do resto do mundo. Constituinte perde oportunidade de modernizar a economia do País. Reportagem: Tomás Irineo Pereira.

Grande ABC – Reforma tributária livra municípios da política do pires na mão. Reportagem: Denise Caboclo.