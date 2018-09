PF apreende 230 kg de cocaína, munições e dinheiro com traficantes no Solimões

03/09/2018 | 19:51



A Polícia Federal apreendeu 230 quilos de cocaína na calha do Rio Solimões, durante fiscalização fluvial nas proximidades do município de Codajas. O carregamento de drogas era transportado em embarcação do tipo lancha rápida, por cinco homens que navegavam em direção a Manaus, três deles brasileiros, um colombiano e um peruano.

Segundo a PF, durante a intervenção, que ocorreu à noite, "os criminosos tentaram empreender fuga com a embarcação, porém foram detidos pelas equipes táticas fluviais da Polícia Federal".

Além da carga de drogas, foram encontradas aproximadamente 300 munições de calibre 5,56 e a quantia de R$ 33 mil em espécie no interior da embarcação.

Os traficantes foram autuados em flagrante. A droga, as munições e o dinheiro foram encaminhados à Superintendência Regional da PF em Manaus.