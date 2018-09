Escolas de Santo André e São Bernardo se destacam em dados do IDEB

Aline Melo



03/09/2018 | 18:54



O Grande ABC se destacou nos dados do IDEB 2017 (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), divulgados nesta segunda-feira pelo MEC (Ministério da Educação) e pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A Emeief Ayrton Senna da Silva, de Santo André, foi destaque na avaliação dos anos iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano). Já a EE Lauro Gomes, de São Bernardo, chamou a atenção pelo desempenho nos anos finais (do 6º ao 9º ano). Pela primeira vez, o governo divulgou os dados do Ensino Médio para todos os municípios.

Confira reportagem completa na edição desta terça-feira, em Setecidades.