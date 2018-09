Após deixar o México, ex-são-paulino Osorio é anunciado como técnico do Paraguai

03/09/2018 | 18:49



A Associação Paraguaia de Futebol anunciou nesta segunda-feira a contratação do novo técnico da seleção nacional, mirando a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Trata-se do colombiano Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo, que deixou o México após a disputa do último Mundial, na Rússia.

A entidade não forneceu maiores detalhes do acordo, como o tempo de contrato, mas explicou que Osorio dirigirá a seleção "nos compromissos válidos pelas datas Fifa, na Copa América do Brasil, em 2019, e nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em 2022".

A possibilidade de Osorio assumir o Paraguai já vinha sendo bastante comentada nos últimos dias pela imprensa local. Ele foi contratado para a vaga deixada por outro velho conhecido do futebol brasileiro, Arce, ex-lateral Grêmio e Palmeiras, que optou por sair do cargo após não classificar a seleção para a Copa da Rússia.

Osorio chega com a experiência de quem levou o México às oitavas de final do último Mundial, caindo na ocasião para o Brasil. Se a campanha não foi das melhores, o treinador ficou marcado por comandar a seleção na histórica vitória sobre a Alemanha, por 2 a 0, na estreia do torneio.

Conhecido por seu estilo excêntrico e por mexer bastante em suas equipes, Osorio passou pelo Brasil em 2015, quando comandou o São Paulo sem grande sucesso, antes de aceitar a proposta do México. Em seu currículo, ele tem passagens por Millonarios, Chicago Fire, New York Red Bulls, Once Caldas, Puebla e Atlético Nacional, onde ganhou destaque.