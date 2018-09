Mogherini, da UE, pede maior papel comercial do bloco em meio ao "caos global"

03/09/2018 | 18:35



A Comissária de Relações Exteriores da União Europeia, Federica Mogherini, disse nesta segunda-feira que o mundo está passando por um momento de caos e que o bloco de 28 nações deve trabalhar mais estreitamente com os parceiros internacionais, à medida que o sistema multilateral está ameaçado.

Em discurso aos embaixadores da UE, Mogherini disse que "o mundo inteiro está em um momento de caos, e a questão é: é um momento ou é um tendência de longo prazo?", apontou.

"A própria ideia de multilateralismo está sendo desafiada", acrescetou Mogherini.

Embora ela não tenha mencionado diretamente os EUA ou o presidente americano, Donald Trump, Mogherini destacou a importância do acordo nuclear do Irã e do pacto pela mudança climática global rejeitado por Trump. Ela também se referiu ao papel central da Organização Mundial do Comércio (OMC), cujas regras estão sendo testadas pelas políticas de Trump.

"Nenhuma grande potência é realmente grande o suficiente no mundo de hoje", disse ela.

Mogherini pediu aos embaixadores para tranquilizar os parceiros - desde o Canadá, até a

Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul e toda a África - em relação à ideia de que a "Europa está se retirando do cenário mundial. Pelo contrário, seremos ainda mais

engajados no ano seguinte".

Segundo a chanceler, a Comissão Europeia propôs aumentar o orçamento do Serviço de Ação Externa do bloco - essencialmente um escritório estrangeiro com cerca de 140

delegações em todo o mundo - cerca de 30% para mostrar que "estamos prontos para

desempenhar um papel no mundo, com nossos princípios, com nossos valores, com nossos

políticas, mas também com os nossos recursos".

Com uma população combinada de cerca de 500 milhões de pessoas, a UE é o maior bloco comercial do mundo e um dos principais investidores de recursos. Fonte: Associated Press