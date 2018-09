Gabriel exalta Cuca, celebra boa fase no Santos e já mira volta à seleção

03/09/2018 | 17:28



Criticado em parte da temporada pelo rendimento abaixo do esperado, o atacante Gabriel deixou a má fase para trás e já desponta como grande destaque do Santos nesta reação no Campeonato Brasileiro. No sábado, o jogador voltou a liderar o time paulista ao marcar os três gols do triunfo por 3 a 0 sobre o Vasco, em pleno Maracanã.

"Muito feliz. Pelos gols e pela vitória, principalmente. Estávamos nos cobrando isso: vencer fora de casa. E conseguimos diante de um time muito bom, com estádio lotado, com o gramado longe do melhor. Conseguimos uma vitória muito boa e convincente. Agora, é manter os pés no chão e continuar com essa arrancada. Estamos fazendo bons jogos", declarou.

Gabriel só discordou que vivesse mau momento com a camisa do Santos. Ele se apegou aos números para elogiar sua temporada de retorno ao clube. Afinal, marcou 19 gols na temporada, em 38 jogos disputados. Até por entender que estava em bom momento, o atacante revelou ter recusado propostas do exterior para se transferir na última janela europeia.

"Desde o começo do ano, meus números têm sido muito bons, mas nosso time não estava em um momento tão bom quanto agora. Então, unir esses números com a melhora do time tem sido muito bom para mim. Quando falei 'não' para as propostas, disse para o Cuca que não queria sair e deixar meu companheiros. Precisava ficar por eles, pela torcida, e até pelos meus números, que vinham aumentando", considerou.

O atacante, aliás, fez questão de exaltar Cuca pela sua evolução de rendimento nas últimas rodadas. "O professor tem me dado muita confiança, conversado muito comigo. Temos essa liberdade de conversar. Acho que ele tem uma grande parcela na minha evolução e na da equipe."

Depois de assumir a liderança da artilharia no Brasileirão, com 10 gols, ao lado de Pedro, do Fluminense, Gabriel já sonha com o retorno à seleção brasileira. "É um objetivo meu. Pretendo voltar. tenho treinado pensando nisso. Claro que tem jogadores qualificados, torço para que eles vão bem. Fiquei triste pelo Pedro, que se machucou. Mas pretendo ajudar o Santos também."