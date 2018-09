Palavra do Leitor

do Diário do Grande ABC



03/09/2018 | 17:27



Lógica errada

Ótimo o artigo de Alvaro Furtado em ‘O Brasil que precisamos é aquele em que estes milhões de desempregados tenham de volta a dignidade do trabalho...’, publicado neste Diário (Opinião, 30 de agosto). Como atender a esta questão tão lógica, indiscutível, com um sistema de impostos escorchantes? Tudo o que consumimos, exceto os mantimentos principais, ou não têm procedência definida, ou são provenientes da Ásia. Quem conhece a Florêncio de Abreu, Santa Ifigênia, Gasômetro e 25 de Março, em São Paulo, não tem dúvida. São ferramentas, compressores, bombas, eletrônica, celulares, informática, roupas, capas, enfeites, bonecas, guarda-chuvas, relógios, bugigangas etc. Depois criticam a reforma da Previdência. Não tem lógica.

Manuel da Silva Gomes

Ribeirão Pires

Como pode?

Tem algo que gostaria de entender: a candidatura do inominável foi barrada pelo TSE de conformidade com a Lei da Ficha Limpa, assinada pelo próprio, mas o programa do partido continua liberado de forma que o indivíduo vocifera, com sempre, contra tudo e todos, afrontando o judiciário e a lei, na tentativa de incendiar o processo eleitoral. Será que as excelências estão com medo do veneno da jararaca, confirmando que são covardes? Que poder obscuro e nefasto é esse?

Aparecida Dileide Gaziolla

São Caetano

Temer joga toalha

O forte corporativismo nas nossas instituições, infelizmente, sempre prevalece e humilha trabalhadores do setor privado que ganham, em média, quase cinco vezes menos que o funcionalismo público. E o presidente Michel Temer, jogando a toalha em fim de mandato, demonstrando que não quer briga com o funcionalismo, principalmente federal, deve enviar projeto de Lei Orçamentária para o Congresso, em que confirma o reajuste do funcionalismo em 2019 (que deveria ser adiado para 2020). E atende também os ministros do Supremo, que legislando em causa própria, autoconcederam aumento de 16,38%. Neste caso, o auxílio-moradia de R$ 4.700 será incorporado ao salário dos que hoje recebem esse indigerível benefício. Desta forma, governo projeta que o próximo presidente vai ter de assumir, mesmo com as combalidas contas públicas, mais uma milionária despesa de R$ 6,9 bilhões. Um desastre promovido pelo STF e funcionalismo federal, que, de forma irresponsável, se lixam para o deficit fiscal que neste ano será de R$ 159 bilhões. E, o descalabro nas contas públicas pode piorar se esse maléfico corporativismo existente persistir nas nossas instituições...

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

A terceira tragédia

Segundo a economista e advogada Elena Landau, a eleição de Bolsonaro ou a volta do PT seriam duas tragédias ao País. A economista parece se esquecer de cobrar do PSDB, onde esteve por tanto tempo, promessas de campanha que nunca são cumpridas. O PSDB no poder há mais de 20 anos no Estado, não tem coragem de bater no presidiário de Curitiba. Tenho ouvido que Alckmin centrará suas críticas em Jair Bolsonaro, um candidato que não está na Lava Jato e não participou de negociatas escusas. Qual a crítica dos tucanos ao Petrolão, telhado de vidro? Esse pouco caso com a roubalheira e a corrupção deixam o eleitor mais atento e Lula nada de braçadas, agradecendo a pedra sobre o maior esquema de corrupção de que se tem notícia. Se Alckmin não está bem nas pesquisas é porque o eleitor prestou atenção nos movimentos dele até agora. Um homem que governou São Paulo por tantos anos não tem o apoio de seu Estado, mas se aliou ao que há de pior para governar. Seria o governador tão ingênuo a ponto de acreditar na fidelidade de seus apoiadores? Podemos esperar pela terceira tragédia vendo o toma lá dá cá de sempre. Sinceramente, achar que um dia o cidadão será o dono de seu destino é falar do mesmo em época de eleição, pois até agora o cidadão tem servido para pagar a conta.

Izabel Avallone

Capital

Jogo de cena

O presidente Temer fez jogo de cena, informando que atenderia a reivindicação formulada pelos juízes do STF de reajuste salarial de 16,38%. Que seria estendida aos servidores públicos federais de todas as categorias. Durou pouco tempo a promessa, e a proposta atenderá apenas o Judiciário. Por que a discriminação? O assunto vai provocar muitas especulações, afinal, o momento atual, em pleno período eleitoral, mostra um Judiciário avaliando o andamento de muitos processos envolvendo a classe política. Mas pelo visto, em fim de mandato, o ainda presidente Temer não consegue superar os encaminhamentos que justificam seu baixo índice de aprovação.

Uriel Villas Boas

Santos

Bola fora de Alckmin

A propaganda eleitoral do presidenciável Alckmin é tão ou mais míope do que ele, porque se nas pesquisas ele não tem o eleitorado mais jovem, não será mostrando o candidato Bolsonaro aparentemente odiando as mulheres que vai conseguir. Principalmente quando, na propaganda política, usam mulheres que não nos representam. Maria do Rosário há décadas só serve de chacota entre os jovens, inclusive quando nas redes sociais – as mais usadas pelos jovens – a mostraram como péssima mãe que abandonou a filha para defender bandido, o que contraria também a maioria das brasileiras que querem bandido na cadeia e filho vivo. Bola fora de Alckmin, que só vai jogar votos em colos alheios.

Beatriz Campos

Capital