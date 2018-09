Negócios irregulares

Do Diário do Grande ABC



As dificuldades para pagar aluguel e o desemprego em alta empurram cada vez mais famílias para as periferias das grandes cidades, problema que viveu seu boom no Grande ABC nos anos 1990, no rastro da desindustrialização provocada pela abertura econômica desenfreada e sem planejamento. Não por acaso, áreas antes ocupadas em boa parte por espécies da Mata Atlântica se transformaram em imensas aglomerações humanas, que invadiram os espaços, desmataram e ali construíram moradias precárias, muitas à beira de barrancos ou de córregos, mais tarde tomados por esgoto e lixo. Não era e não é a realização do sonho da casa própria, mas apenas o desejo de ter um teto sobre a cabeça, apesar dos riscos.

O século virou, mas o problema continua e não dá sinais de que será sanado tão cedo, a se levar em conta reportagem de hoje deste Diário sobre o mercado de compra e venda ilegal de lotes e moradias em assentamentos precários espalhados por cidades da região, normalmente em áreas invadidas. Com um deficit habitacional na casa das 230 mil unidades e a falta de perspectivas, não é de se estranhar que milhares de pessoas se disponham a pagar até R$ 25 mil por um barraco, do qual sabem que dificilmente serão donas de fato e de direito, posto que a ocupação do lote e sua comercialização são irregulares.

Como o poder público não consegue dar conta de equacionar a demanda por moradia, geralmente sob a justificativa de falta de recursos ou de área – sem bem que terreno não deve ser problema, como revela o mercado negro –, os espertalhões se beneficiam da boa vontade e do desespero de quem não quer deixar a família ao relento e se arrisca a gastar o pouco que tem em negócio irregular. Ninguém é inocente nesse mercado, pois quem compra sabe que não é legal, como deixou claro moradora de Mauá que adquiriu lote por R$ 4.000. “Nosso único medo é um dia a Prefeitura vir aqui e destruir a casa, o que é direito deles.”