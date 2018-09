Soares e Murray passam por holandeses e vão às quartas nas duplas no US Open

03/09/2018 | 16:23



O brasileiro Bruno Soares garantiu nesta segunda-feira a classificação às quartas de final da chave de duplas do US Open. Ele e o britânico Jamie Murray confirmaram o favoritismo diante dos holandeses Matwe Middelkoop e Robin Haase e mantiveram vivo o sonho do título no Grand Slam norte-americano ao vencerem por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.

Cabeças de chave número 4, Soares e Murray tiveram dificuldade, mas passaram pela dupla listada como 14.ª favorita. O brasileiro e o britânico chegaram a ter o saque quebrado em uma oportunidade, mas arrancaram na reta final de cada set para fechar o confronto em 1h38min.

Com o resultado, Soares e Murray vão encarar nas quartas o moldávio Radu Albot e o tunisiano Malek Jaziri, que passaram nas oitavas pelos norte-americanos Christian e Ryan Harrison por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 7/6 (7/5).

Se Soares e Murray passarem por Albot e Jaziri, a chave de duplas do US Open pode ter um confronto brasileiro na semifinal. Afinal, o vencedor deste duelo encara na fase seguinte da competição o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot ou os norte-americanos Austin Krajicek e Tennys Sandgren.

Soares está em busca de seu terceiro título de Grand Slam nas duplas masculinas. Ele venceu justamente no US Open e no Aberto da Austrália, ambos em 2016. O brasileiro ainda tem no currículo outras três conquistas de Grand Slam nas duplas mistas: duas no US Open (2012 e 2014) e uma no Aberto da Austrália (2016).