Eminem diz que Donald Trump mandou Serviço Secreto para interrogá-lo e é acusado de discurso de ódio em letra de música

03/09/2018 | 16:11



Eminem surpreendeu a todos com o lançamento surpresa de seu novo álbum, Kamikaze, mas as letras das músicas do rapper andou desagradando muita gente!

Na música The Ringer, primeira faixa do álbum, Eminem se refere a Trump como Agente Laranja, e diz:

- Acabou de enviar o Serviço Secreto / Para me conhecer pessoalmente / Para ver se eu realmente penso em machucá-lo / Ou perguntar se estou ligado a terroristas.

Um porta-voz do Serviço Secreto disse em um pedido de entrevista da TIME que não confirma as investigações, mas que também não descarta a possibilidade:

- O Serviço Secreto não confirma ou comenta a ausência ou a existência de investigações específicas. Podemos dizer, no entanto, que o Serviço Secreto investiga todas as ameaças contra o presidente.

O presidente dos Estados Unidos não foi o único a ficar aborrecido com as músicas de Eminem. O vocalista da banda Imagine Dragons, Dan Reynolds, também fez críticas ao músico. Na canção Fall, Eminem faz insinuações com relação a orientação sexual de outro rapper, Tyler The Creator:

- Tyler não cria nada, eu vejo porque você se chama de bicha / Não é só porque você não tem atenção / É porque você adora as bolas de D12, você é um sacrilégio / Se você vai criticar a mim, é melhor você pelo menos ser tão bom ou melhor que eu.

O líder do Imagine Dragons, que é apoiador da causa LGBTQ, ficou incomodado com a letra da música. No Twitter, ele fez algumas críticas que, mesmo não citando o nome de Eminem, se encaixam perfeitamente no contexto:

Nunca é bom dizer uma palavra cheia de ódio. Eu não me importo em que ano você nasceu ou que significado isso tem para você. Se isso contribui para o ódio e o fanatismo, então é odioso. Nunca há um bom momento para dizer a palavra bicha. Eu não ligo para quem você é.

Em outro tweet, Dan continuou o desabafo:

É nojento escutar que isso é ser extremamente sensível ou milenar. A vida de crianças LGBTQ são tiradas depois de sofrerem bullying por homofóbicos. Isso não é sensível ser contra um mundo que tem sido acostumado a espalhar ódio por anos.