Deschamps lamenta ausência de jogador francês entre finalistas ao prêmio da Fifa

03/09/2018 | 16:02



O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, lamentou nesta segunda-feira que a Fifa não selecionou um jogador do seu país entre os finalistas do prêmio de melhor do mundo. Os três finalistas deste ano são: o croata Luka Modric, do Real Madrid; o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.

"Acho que deveria ter uma francês. Não só por ter ganhado a Copa, mas também pela temporada que fizeram. Estou decepcionado por eles. Ao menos deveriam estar entre os três finalistas", opinou em entrevista coletiva concedida no Centro de Treinamento da seleção do país, em Clairefontaine.

Deschamps está entre os finalistas ao prêmio de melhor técnico. Ele concorre com o compatriota Zinedine Zidane, que conquistou o título da Liga dos Campeões com o Real Madrid, e com o croata Zlatko Dalic, que levou a seleção de seu país a um inédito vice da Copa da Rússia.

A seleção francesa está reunida pela primeira vez desde a conquista do Mundial em julho. A equipe se prepara para enfrentar a Alemanha na quinta-feira, em Munique, e a Holanda, em Saint-Denis, na terça-feira, pela Liga das Nações.

MAIS LAMENTAÇÕES - E não foi só Deschamps que lamentou a ausência de uma francês entre os finalistas. No Atlético de Madri, o tom também era de indignação diante da ausência de Antoine Griezmann da lista de finalistas. Para o clube, um prêmio que não coloca o atual campeão do mundo e eleito melhor jogador da final em sua lista não teria credibilidade.

No Barcelona, que por tantos anos usou o prêmio da Fifa para provar ao mundo que tinha o melhor time com os maiores astros, agora esnobou a lista de finalistas. Numa mensagem colocadas nas redes sociais, o clube catalão insistiu que seu jogador merecia estar no topo. "Não existem dúvidas para os torcedores do Barça. Ele é o melhor. E ponto final", declarou.