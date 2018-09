Tottenham confirma que jogará a fase de grupos da Liga dos Campeões em Wembley

03/09/2018 | 15:35



O Tottenham anunciou nesta segunda-feira que vai mandar suas partidas na fase de grupos da Liga dos Campeões novamente em Wembley. A expectativa era de que o clube já tivesse seu novo estádio para a competição, mas o atraso nas obras impediu a abertura da nova casa no prazo previsto.

A inauguração do novo estádio do time londrino estava prevista para o dia 15 de setembro, em confronto com o Liverpool, pelo Campeonato Inglês. No entanto, problemas com o sistema de segurança do estádio causaram o atraso. Ainda não há uma nova data programada para a abertura.

"Estamos todos focados em assegurar que os contratantes entreguem nossa nova casa no prazo mais curto possível. As consequências de não poder abrir o novo estádio em 15 de setembro contra o Liverpool foram imensas. Construir uma casa desse tamanho aberta ao público é um grande desafio. Estamos criando um estádio de nível mundial, com tecnologia e engenharia pioneiras", comentou o presidente do Tottenham, Daniel Levy.

Com o anúncio, o Tottenham jogará em Wembley pela Liga dos Campeões contra o Barcelona, no dia 3 de outubro, o PSV Eindhoven, em 6 de novembro, e a Inter de Milão, no dia 28 de novembro. O time londrino ainda anunciou que o duelo com o Manchester City pelo Campeonato Inglês, marcado para 28 de outubro, foi reagendado para o dia seguinte para que possa acontecer em Wembley.

"Eu quero pedir desculpas uma vez mais e agradecer a todos pelo apoio. Muitos de vocês (torcedores) tiraram um tempo para nos escrever e elogiaram o que estamos fazendo pelo clube. Quando nos encontramos em tempos assim em uma organização, é o trabalho em equipe e a união que nos fazem superar", apontou Levy.