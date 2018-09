Barão Vermelho apoia campanha que ensina a fazer massagem cardíaca

03/09/2018 | 15:15



A massagem cardíaca, quando feita adequadamente, pode salvar vidas. Com o objetivo de ensinar a técnica à população, a campanha Amigos pelo Coração apresenta vídeos com a simulação do procedimento ao som de Barão Vermelho. A música Meus Bons Amigos tem o ritmo adequado (cem batidas por minuto) para a reanimação da pessoa que está passando mal. O indicado pela Organização Mundial da Saúde é entre 100 e 120 compressões torácicas por minuto.

Por vezes, pessoas comuns se deparam com a situação de risco, mas não sabem o que fazer. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Juiz de Fora mostrou que 59% dos entrevistados desconhecem a técnica de massagem cardíaca e, dos 41% que sabiam do que se tratava, só 5,8% se sentem preparados para colocar o método em prática.

Com a música do Barão Vermelho na cabeça, o processo de aprendizagem fica lúdico e mais simples.