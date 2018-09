Latam realoca 470 de 1,3 mil funcionários dispensados

03/09/2018 | 14:37



A LATAM Airlines Brasil informou hoje que 470 funcionários, dos pouco mais de 1,3 mil dispensados no mês passado, serão realocados para outras áreas da companhia ou para empresas com as quais a LATAM estabeleceu contato.

Na semana passada, a empresa informou que estava reduzindo seu quadro de colaboradores nos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro, em razão da transferência de toda a sua operação de rampa e limpeza (ground handling), gestão de equipamentos de solo (GSE) e atendimento a clientes com bagagens perdidas ou danificadas (Lost Luggage) para uma empresa terceirizada, a Orbital - WFS, empresa especialista nesta modalidade de serviços aeroportuários.

A companhia informou ainda que, após os esforços empreendidos nas últimas semanas, 850 pessoas serão desligadas dos quadros da empresa nos aeroportos de Guarulhos e Galeão. Conforme já anunciado, a LATAM e os sindicatos que representam a categoria chegaram a um entendimento para que a empresa ofereça um pacote adicional às verbas rescisórias regulares aos funcionários que não tenham sido realocados.

Segundo a Latam, o número de funcionários que serão realocados equivale a 36% do total de funcionários dessas áreas nos aeroportos acima citados, que assumirão funções diversas dentro dos próprios terminais e até mesmo outras cidades.