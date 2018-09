Ladrões invadem a casa de Bella Thorne e levam 620 mil reais em objetos

03/09/2018 | 14:11



Bella Thorne vem enfrentando problemas de segurança em sua casa. Recentemente, a atriz sofreu duas tentativas de invasão, sendo que na segunda os ladrões conseguiram roubar pertences que equivalem cerca de 150 mil dólares, o que, em reais, ultrapassa os 620 mil.

Segundo o site TMZ, os invasores quebraram o vidro da frente e entraram pouco tempo depois que Bella saiu. As câmeras de segurança registraram o momento, porém os ladrões não foram identificados, já que estavam com os rostos cobertos. As malas da própria atriz foram usadas para levar os objetos roubados, como jóias personalizadas, roupas e bolsas.

Há um mês a atriz já havia sofrido uma tentativa de invasão e dessa vez estava em casa. O ladrão quebrou uma janela, mas acabou fugindo.

A investida já está sendo investigada pela polícia.