Victoria e David Beckham reúnem os filhos para desmentirem boatos de separação

03/09/2018 | 14:11



David e Victoria Beckham estão envolvidos em rumores de separação já há meses! O casal de ouro das celebs britânicas se casou em 4 de julho de 1999, ou seja, já está junto há 19 anos, o que faz com que a união seja muito idealizada pelos fãs.

Juntos, eles são pais de Brooklyn, de 19 anos, Romeo, de 15, Cruz, de 13, e Harper, de sete anos de idade. E, segundo o Radar Online, a estrela se reuniu com todos os filhos para desmentir os boatos de que estaria se separando do jogador, após rumores do divórcio e traição de Beckham tomarem os noticiários:

- Eles se sentaram as crianças e falaram abertamente sobre esses horríveis e dolorosos boatos.David e Victoria são muito transparentes com as crianças para garantir que ouvem as coisas diretamente delas, e não de terceiros. Após o mais recente furor, eles mais uma vez tomaram a decisão de ser aberto e honesto com eles, tranquilizando-os e garantindo que papai não é um traidor, disse uma fonte ao site.