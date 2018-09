Ato no Museu Nacional reúne centena de estudantes

03/09/2018 | 14:00



Centenas de estudantes fazem ato nesta tarde de segunda-feira, 3, em frente à escadaria que dá acesso ao Museu Nacional. Eles estavam retidos nos portões da Quinta da Boa Vista desde cedo - de manhã, só a imprensa e funcionários do museu tiveram a entrada permitida.

O ato foi convocado domingo pela União Estadual dos Estudantes, depois que a notícia do incêndio no museu se espalhou. Os estudantes trazem bandeiras em defesa da educação pública, contra o corte de recursos e de crítica ao governo Michel Temer (MDB).

A Guarda Municipal está fazendo a contenção dos manifestantes. Eles estão atrás de uma cerca a cerca de 500 metros do prédio, onde bombeiros ainda trabalham. Para as 14h30 está prevista entrevista no local do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, e da Educação, Rossielli Silva.