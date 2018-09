Repasses da União ao Museu Nacional caíram mais de 30% entre 2013 e 2017

03/09/2018 | 13:35



Nos últimos cinco anos, os repasses da União ao Museu Nacional do Rio de Janeiro encolheram mais de 30%, aponta levantamento feito pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) da Câmara dos Deputados. Em 2013, foram R$ 979 mil em pagamentos executados pelo museu, já em 2017 esse montante chegou a R$ 643 mil. Neste ano, esses repasses não chegam a R$ 100 mil. Em 2018, de acordo com o levantamento, foram utilizados R$ 51.880 para programa de bolsa de estudos e R$ 46.235 para outras despesas.

Mais cedo, o ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, afirmou que a Polícia Federal iniciou as investigações sobre as causas do incêndio que destruiu ontem o Museu Nacional. O Corpo de Bombeiros do Rio disse nesta manhã que o trabalho de rescaldo deve durar mais de dois dias, por se tratar de um prédio histórico e de uma instituição cultural.