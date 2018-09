Após visitar Lula por 2 horas e meia, Haddad deixa sede da PF

03/09/2018 | 13:21



O candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, deixou a sede da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, após duas horas e meia de encontro, sem falar com a imprensa.

Essa foi a primeira reunião entre Haddad e Lula após a rejeição da candidatura do ex-presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a expectativa é de que seu nome seja confirmado como cabeça de chapa. A vice definitiva passaria a ser Manuela D'Ávila (PCdoB). O partido tem dez dias para recorrer da decisão do TSE.

A conversa de Haddad com a imprensa, prevista para o período da manhã, após a visita, foi transferida e deve acontecer até o final da tarde, já que a viagem do candidato para Porto Alegre foi adiada e todos que estavam com Lula deram uma pausa para o almoço.

Haddad chegou às 9h30 na sede da PF, acompanhado da candidata a deputada federal, Gleisi Hoffmann, presidente do partido, além da esposa, Ana Estela e do advogado Cristiano Zanin.