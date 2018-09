Kate Middleton bate Meghan Markle e é considerada a maior influenciadora de estilo da realeza

03/09/2018 | 13:11



Ainda que Meghan Markle esteja sendo o foco dos holofotes ultimamente, foi Kate Middleton que assumiu a coroa como principal influenciadora deste ano. Segundo o Daily Mail, no relatório anual de varejo do eBay no Reino Unido constou que a Duquesa de Cambridge causou o maior impacto sobre os hábitos de compras dos londrinos.

O estilo de Kate durante a gravidez do príncipe Louis garantiu que mais buscas online no eBay fossem feitas ultrapassando qualquer pessoa da realeza no último ano e, para ajudar, a procura por roupas de maternidade triplicou em novembro de 2017 - enquanto Kate esperava o nascimento do bebê.

No decorrer do ano, as escolhas da Duquesa de Cambridge pelas grifes como Alexander McQueen, Seraphine e Jenny Packham tiveram um aumento considerável de 20% nas pesquisas, com até 43 buscas a cada hora. Dessa forma, ficou claro que suas escolhas de moda influenciaram a população do Reino Unido.

Em entrevista, o vice-presidente do eBay no Reino Unido disse:

- Embora Meghan seja claramente o foco das páginas de moda este ano, o estilo distinto de Kate é um sucesso entre os compradores do eBay desde o casamento de 2011. Sempre vemos um aumento nas buscas em torno de eventos reais e o ano de 2018 foi um ano especial para as pequenas empresas no eBay, com o nascimento de Prince Louis e o casamento de Meghan e Harry.