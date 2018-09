Vaza suposto áudio de Anitta detonando Pabllo Vittar

03/09/2018 | 13:11



Eita! Os rumores de que Anitta e Pabllo Vittar estão brigadas ganhou ainda mais força no último domingo, dia 2, quando vazou na internet um áudio do que parece ser a cantora de Vai Malandra detonando alguém que a teria chamado de pão dura. Nas declarações, não é citado o nome de qualquer pessoa, mas após o material cair na web, muitos apontaram que seria Anitta e que ela estaria criticando Pabllo Vittar por se referir ao custeamento das despesas de um de seus videoclipes, que seria Sua Cara.

- Óbvio, por que eu vou ficar alugando jato e helicóptero? Pra ficar mostrando que eu sou rica? Eu não, o jato era caríssimo, o clipe eu tava pagando sozinha. Hã, muito pão dura, entendi. Pão dura ia ser se eu pegasse e falasse assim: Não, eu não vou pagar clipe nenhum, faz de qualquer jeito. Agora o clipe caro pra caramba, 70 mil dólares. 70 mil dólares, amor! Sou pão dura? Para ficar pagando jato pra galera ir com a bunda no sol? Não preciso! Sou de Honório Gurgel, meu filho. Passei muito perrengue na minha vida, diz a voz no áudio vazado.

Os rumores ganharam ainda mais força quando uma declaração de Léo Dias, colunista do jornal O Dia que está produzindo a biografia não autorizada de Anitta, foi divulgada no Instagram. A publicação, no entanto, não foi encontrada nas redes sociais do jornalista.

O que houve de fato entre Anitta e Pabllo? Resumidamente: Anitta pagou o clipe no Marrocos e Pablo não deu um centavo. O clipe foi um sucesso, o cachê da Pabllo disparou e Anitta logo depois criou uma festa. Chamou a Pabllo. Para a surpresa, ela cobrou preço cheio do cachê. Anitta disse que pagaria, desde que Pabllo pagasse sua parte no videoclipe de Marrocos, teria escrito Léo.

Do ano passado para cá, corre o boato de que Anitta e Pabllo teriam rompido a amizade após o lançamento do videoclipe. Por enquanto, nenhuma das partes comentou o assunto ou confirmou a veracidade do conteúdo vazado, mas em outras ocasiões as cantoras já haviam negado a suposta briga.