Sandy fala sobre fim da dupla com o irmão, Junior Lima: - A gente não se arrependeu

03/09/2018 | 13:11



Depois de enlouquecer os fãs ao cantar novamente com Junior Lima em seu show, Sandy falou sobre o fim da dupla em sua participação no quadro Ding Dong, do Domingão do Faustão. Mas para quem ainda tem esperança de ver os dois juntos como uma dupla oficialmente, a cantora deixou bem claro que a decisão tomada em 2007 permanece.

Depois de cantar Me Espera, Sandy falou com Faustão sobre sua carreira ao lado do irmão:

- Não foi uma decisão fácil, e graças a Deus foi tomada em comum acordo com meu irmão. Foi muito bom, a gente não se arrependeu. A gente está superfeliz. Foram 17 anos fazendo aquilo, que nos dava muita alegria, realizava a gente muito como artista, como pessoa, mas a gente sentiu que, para mudar, precisava começar uma coisa diferente.

A cantora ainda ficou feliz em rever participações antigas da dupla no programa dominical e revelou que seu filho também é fã de Sandy e Junior:

- Que bonitinho, é muito bom relembrar. O Theo adora!

Além de Me Espera e Quando você Passa, Sandy também cantou sua nova música, Areia, ao lado do marido, Lucas Lima. E contou que trabalhar ao lado do amado fez bem para o relacionamento dos dois:

- Hoje à tarde, antes de vir para cá, a gente teve uma discussão. Daí a gente se olhou cantando na passagem de som e foi a coisa mais linda do mundo. Trabalhar junto aproxima mais o casal. Eu gosto.