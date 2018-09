Bradesco e Sebrae assinam convênio para crédito a pequenas empresas

03/09/2018 | 12:52



O Bradesco e o Sebrae assinam nesta segunda-feira, 3, um convênio de cooperação técnica (CCT) para promover a melhoria das condições de acesso a crédito, um dos principais gargalos das micro e pequenas empresas. O objetivo é prestar orientação financeira e linhas de financiamento sob medida para os pequenos negócios, incluindo a ampliação do programa de microcrédito do banco, com ênfase no microempreendedor individual (MEI) e a modalidade com a garantia do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe).

Os valores de desembolso de crédito previstos no acordo entre o Bradesco e o Sebrae não foram revelados. De acordo com o presidente do conselho de administração do banco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, o convênio está em linha com a estratégia do banco de apoiar iniciativas que resultem em estímulo à atividade econômica.

"Este é um projeto onde todos ganham. Mas o maior vencedor é ampliar as possibilidade de emprego. As pequenas e médias empresas são grandes empregadoras e o setor de serviços é o principal motor do PIB", diz Trabuco, em nota ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, afirma que a parceria com o Bradesco vai oferecer a orientação que falta para fortalecer a gestão financeira das pequenas empresas. "O acesso a crédito é um dos principais gargalos enfrentados pelo empresário de pequenos negócios. Mesmo respondendo pela franca recuperação do emprego do País, esses empreendedores ainda encontram dificuldades para chegar às instituições financeiras", acrescenta ele.

Além de orientação e oferta de crédito, as duas instituições também pretendem potencializar ferramentas digitais para facilitar a orientação e gestão financeira dos pequenos negócios, a exemplo do Portal mei.bradesco que já conta com a parceria do Sebrae.

O acordo também prevê suporte e mentoria do Sebrae às startups instaladas no espaço inovaBra habitat, do Bradesco, em São Paulo. A proposta é estabelecer uma conexão para geração de negócios, entre as mais de 170 startups e 60 empresas "corporates" presentes no local. Atualmente, o Sebrae atende 2,5 mil startups em projetos estaduais. Em breve, o Sebrae também poderá utilizar o espaço inovaBra habitat.