IBGE oferece instalações e apoio ao Museu Nacional após incêndio

03/09/2018 | 12:48



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ofereceu apoio à direção do Museu Nacional, após o incêndio que consumiu grande parte do prédio e do acervo da instituição na noite do domingo, 2.

Em nota de solidariedade ao museu, em que lamentava a destruição do acervo histórico e científico, o IBGE oferecia suas instalações como auxílio e se colocava à disposição para ajudar no que fosse preciso.

Leia a íntegra do comunicado do IBGE:

"O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lamenta profundamente o incêndio que atingiu o Museu Nacional na noite de ontem (02/09/2018), causando a destruição da maior parte do acervo histórico e científico da instituição. O IBGE já entrou em contato com a direção do Museu para oferecer apoio e suas instalações, se colocando à disposição para ajudar no que for preciso."