Leandra Leal e Alê Youssef terminam casamento de oito anos

03/09/2018 | 11:11



Mais um casal não está mais junto! De acordo com o jornal Extra, Leandra Leal e Alê Youssef estão separados depois de oito anos de casamento. Ainda de acordo com o veículo, eles já não usam mais a aliança de casados e deixaram de se seguir nas redes sociais.

Para quem não sabe, nos últimos tempos eles vinham mantendo uma relação à distância, já que Alê, que trabalha como ativista e gestor cultural, mora em São Paulo, e Leandra passou a se dividir entre o Rio de Janeiro e a capital paulista.

Sobre o término, uma fonte disse ao jornal: - Não é fácil manter um casamento passando a maior parte do tempo longe um do outro. Estão separados, mas pode não ser o fim definitivo do casamento.

Juntos, eles têm uma filha, Julia, de quatro anos de idade.

Procurada, a assessoria de imprensa da atriz não foi encontrada para confirmar a informação.