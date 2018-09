João Guilherme, ex de Larissa Manoela, assume namoro com Jade Picon

03/09/2018 | 09:11



João Guilherme está de namorada nova! Após o término com Larissa Manoela, o ator assumiu pela primeira vez um novo romance após meses de rumores. No Instagram, no último domingo, dia 2, ele confirmou o que os fãs já esperavam: ele e Jade Picon estão juntos.

Ele decidiu fazer a revelação com uma foto superfofa dos dois agarradinhos enquanto curtiam um passeio de barco. Na legenda, demonstrou todo seu amor por Jade, mas sem perder o bom humor:

Prezados seguidores, essa aqui pode ser a paixão da minha vida. Assinado: João Guilherme. É verdade esse bilete, brincou, fazendo referência ao meme do bilhete que um garoto de cinco anos deixou aos pais para tentar não ir à aula.

Jade foi um pouco mais discreta e apenas publicou uma foto em que aparece abraçada a João Guilherme em meio a paisagem praiana. Sem grandes declarações, ela apenas colocou um emoji de coração na legenda do clique.