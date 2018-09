Projeção do IPCA 2018 atualizada nos últimos 5 dias úteis passa para 4,18%

03/09/2018 | 09:01



A projeção mediana para o IPCA 2018 atualizada com base nos últimos 5 dias úteis passou de 4,16% para 4,18%, conforme o Relatório de Mercado Focus. Houve 34 respostas para esta projeção no período. Há um mês, o porcentual calculado estava em 4,11%.

No caso de 2019, a projeção do IPCA dos últimos 5 dias úteis passou de 4,10% para 4,05%. Há um mês, estava em 4,10%.

As projeções do IPCA que consideram apenas os últimos 5 dias úteis são uma das novidades do novo formato do Focus. As estimativas gerais do IPCA, que seguem fazendo parte do Focus, levam em conta os últimos 30 dias. Conforme o BC, a intenção de divulgar projeções com base nos últimos dias úteis tem como objetivo mostrar um retrato mais tempestivo do indicador de inflação.