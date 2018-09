Mercados se recuperaram a níveis anteriores à crise financeira, diz Kuroda

03/09/2018 | 03:45



O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, disse nesta segunda-feira que os mercados globais se recuperaram a níveis vistos antes da crise financeira de 2008, mas defendeu que haja constantes avaliações de riscos para resguardar as funções dos mercados em caso de novos choques.

Kuroda fez o comentário durante simpósio realizado em Tóquio para comemorar o 30º aniversário do índice futuro de ações.

Embora não tenha falado diretamente sobre suas recentes decisões de política monetária, Kuroda disse obter informações valiosas dos mercados de futuros, incluindo a visão dos mercados sobre a economia e performance de empresas.

Depois que a política ultra-acomodatícia do banco central japonês reduziu o volume de negócios no mercado de bônus do governo japonês (JGBs) mais no começo do ano, o BoJ decidiu em julho permitir que o rendimento do JGB de 10 anos flutuasse de forma mais ampla.

Kuroda disse hoje também que bolsas e corretoras devem administrar riscos apropriadamente, de forma que os contratos de futuros e de derivativos sejam processados de maneira estável caso haja uma nova crise financeira global. "Sendo assim, também é importante que essas instituições tenham níveis adequados de absorção de perdas por meio de testes de estresse", acrescentou o chefe do BoJ. Fonte: Dow Jones Newswires.