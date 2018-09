Diretor do Museu Nacional diz esperar "todo apoio do governo federal"

03/09/2018 | 02:58



O diretor do Museu Nacional/UFRJ, Alexander Kellner, afirmou, na madrugada desta segunda-feira (3), em nota oficial, que espera todo o apoio do governo federal diante do incêndio que consumiu as instalações do museu, o mais antigo do País, que completou 200 anos em junho passado. "É uma enorme tragédia", disse. "A hora é de união e reconstrução."

Kellner afirmou que ainda é impossível estimar a perda do acervo, de 20 milhões de itens.

"Infelizmente ainda não conseguimos mensurar o dano total ao acervo, mas precisamos mobilizar toda a sociedade para a recuperação de uma das mais importantes instituições científicas do mundo", disse.

A nota informa ainda que, recentemente, o museu aprovou junto ao BNDES um financiamento da ordem de R$ 21.7 milhões, que previa a aquisição de novos equipamentos para a prevenção de incêndios.