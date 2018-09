Parte do acervo do Museu Nacional foi retirada antes de ser atingida por fogo

02/09/2018 | 23:09



Bombeiros que atuam no combate ao incêndio que destrói o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão (zona norte do Rio), informaram que uma pequena parte do acervo foi retirada antes de ser atingida pelo fogo. Não foi dito quais são essas peças nem para onde elas foram transportadas.

Às 23h deste domingo (2) o incêndio continuava, e os bombeiros tentavam evitar que uma área conhecida como anexo fosse atingida. Até então, esse trecho estava intacto. O prédio principal, ao contrário, foi praticamente todo destruído.

Também às 23h, agentes da Polícia Federal chegaram ao museu, mas não informaram com qual objetivo.