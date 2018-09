Incêndio continua no Museu Nacional e Defesa Civil avalia risco de desabamento

02/09/2018 | 22:51



O incêndio continua no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio, principalmente no lado esquerdo do prédio, e uma equipe da Defesa Civil chegou há pouco para avaliar o risco de desabamento do edifício. Uma parte do telhado desabou depois que madeiras de sustentação se romperam. Oficialmente, no entanto, não há manifestação de nenhuma autoridade sobre o estado do museu e risco de desabamento.

O diretor do Museu Nacional, Alex Kellner, e outros integrantes das direções do museu e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) estão acompanhando o incêndio que atinge o prédio, na noite deste domingo (2), segundo os bombeiros. Eles auxiliam as equipes informando a distribuição de cômodos e os acessos do imóvel. Nenhum deles conversou com a imprensa, até as 22h30.

Dezenas de funcionários do museu acompanhavam do portão da Quinta da Boa Vista o combate ao fogo.