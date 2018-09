Sato vence etapa de Portland da Fórmula Indy e Dixon amplia liderança

02/09/2018 | 22:23



Com uma boa dose de sorte e uma estratégia eficaz, o japonês Takuma Sato não precisou ser brilhante para vencer a etapa de Portland da Fórmula Indy, neste domingo. O piloto da RLL aproveitou as bandeiras amarelas que marcaram a prova, exibiu bom ritmo e venceu a penúltima corrida da temporada.

Quem também pode se considerar vencedor neste domingo foi o neozelandês Scott Dixon, que escapou ileso de um acidente logo no começo, depois de largar em 11º, voltou para a pista, também deu sorte com as bandeiras amarelas e fez uma corrida de recuperação para chegar na quinta posição.

O resultado ampliou a vantagem do piloto da Ganassi na liderança do campeonato para 29 pontos - 598 a 569 - em relação ao norte-americano Alexander Rossi, segundo colocado e que briga com Dixon pelo título. Josef Newgarden também tem chances de título, mas estas são remotas.

"Um dia grandioso para a equipe e soa como uma vitória para nós", celebrou Dixon, que fez uma ponderação na sequência em relação à diferença de pontos dele na liderança. "A quantidade de pontos, seja qual for, não é tão grande".

Dixon teve estratégia semelhante à de Sato na corrida. Ele resolveu fazer uma parada a menos para recuperar o tempo perdido pelo acidente e teve êxito. Ao contrário de Rossi, que em situações normais teria brigado pela vitória, mas foi só o oitavo colocado.

Na corrida em Portland, completaram o pódio o norte-americano Ryan Hunter-Reay e o francês Sebastien Bourdais. Na quarta posição, logo à frente de Dixon, apareceu outro norte-americano: Spencer Pigot. Simon Pagenaud foi o sexto e Charlie Kimball, o sétimo.

O brasileiro Pietro Fittipaldi chegou pela primeira vez entre os dez primeiros na Indy. Ele terminou a corrida na nona posição, à frente de Josef Newgarden, que completou o Top 10. Tony Kanaan ficou em 11º e Matheus Leist foi o 14º.

Will Power, que fez a pole, teve uma corrida para esquecer e deixou a briga pelo título. Primeiro, o australiano sofreu com um problema no câmbio, depois, bateu e teve de abandonar a corrida.

A última corrida da temporada que definirá o grande campeão da Fórmula Indy será a etapa de Sonoma, na Califórnia, que está marcada para 16 de setembro.