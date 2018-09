Nota do MEC sobre incêndio fala em esforço para recuperação do patrimônio

02/09/2018 | 22:05



O Ministério da Educação (MEC) lamentou em nota o incêndio que atinge o Museu Nacional no Rio de Janeiro na noite deste domingo (2). Segundo a nota divulgada pela pasta, o MEC "não medirá esforços para auxiliar" a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) "no que for necessário para a recuperação desse nosso patrimônio histórico".

O Ministério também lembra que, criado por Dom João VI, o museu completa 200 anos em 2018. O espaço é especializado em história natural e mais antigo centro de ciência do País.