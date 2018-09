Região fica só com 40% de emendas de deputados locais

Daniel Tossato



03/09/2018 | 07:00



Os dois deputados federais do Grande ABC destinaram apenas 40,3% das emendas para as sete cidades no último mandato. Alex Manente (PPS), de São Bernardo, e Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), de Diadema, encaminharam, juntos, R$ 90,3 milhões aos orçamentos do governo federal entre 2015 e 2018, sendo que, desse valor, R$ 53,8 milhões foram sugeridos para municípios de fora da região.

Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra ficaram apenas com R$ 36,4 milhões das propostas dos parlamentares locais. Os dados são do Portal da Transparência da Câmara Federal.

Em todo o Grande ABC, os dois deputados conseguiram 177.068 votos, que, divididos pelo total de emendas enviadas à região, chega-se ao valor de R$ 205,81 de retorno por sufrágio.

Na semana passada, o Diário apontou que os dois deputados federais mais bem votados no Estado e que também tiveram votação expressiva na região,Celso Russomanno (PRB) e Francisco Everardo, o Tiririca (PR), encaminharam apenas R$ 300 mil, em 2015. Como conseguiram 160.459 votos no Grande ABC, cada sufrágio nestes parlamentares resultou em apenas R$ 1,87 de investimento para a região.

Colégio eleitoral de Vicentinho, Diadema recebeu três emendas do petista, nos valores de R$ 344.720, em 2016, R$ 441.250, em 2017 e R$ 533.490,84 em 2018, o que somam R$ 1,3 milhão. Para São Bernardo, onde conseguiu a maioria dos votos, 33.368, foram R$ 4,9 milhões em recursos sugeridos aos cofres do governo federal. No cômputo geral, Vicentinho direcionou somente 23,9% dos recursos para o Grande ABC.

Alex demonstrou um equilíbrio maior na distribuição de emendas entre municípios do Grande ABC e de outras regiões. Dos R$ 45,4 milhões de aportes sugeridos por Alex no Orçamento da União, R$ 25,7 milhões foram para as sete cidades. Significa que 56,6% dos projetos tiveram destino a região.

“Não é possível comparar o meu mandato com o do outro deputado da região, porque eu destinei mais emendas para o Grande ABC no meu mandato”, afirmou Alex. “Eu destino emendas sem olhar para a cor partidária do prefeito. Em São Bernardo, fui oposição ao governo passado (de Luiz Marinho, do PT) e sou oposição ao governo atual (de Orlando Morando, PSDB). Nem por isso deixei de destinar emendas”, continuou o popular-socialista.

Em São Bernardo, onde conseguiu 88.540 votos, Alex direcionou R$ 7,6 milhões em emendas, sendo o município que mais recebeu valores do parlamentar. Por outro lado, Alex prestigiou municípios do Interior e do Litoral.

Entidades da sociedade organizada da região lançaram o movimento “Quem é do ABC vota pelo ABC”, com o qual pedem que o eleitorado da região escolha e vote em candidatos que sejam da região, para que o Grande ABC possa receber a maior parte das verbas conquistadas pelos parlamentares.

Procurado pelo Diário, Vicentinho disse que não falará com o jornal depois de reportagem na qual foi reproduzida, na íntegra, uma declaração do petista assumindo ter feito uso de caixa dois na última eleição.