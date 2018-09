EUA suspendem US$ 300 milhões em ajuda militar ao Paquistão

02/09/2018 | 20:21



O Pentágono afirmou que suspendeu US$ 300 milhões em ajuda militar ao Paquistão, acusando o país de não fazer o suficiente para combater grupos extremistas, em um movimento que aumenta as tensões entre os dois países antes da visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, a Islamabad.

O governo de Donald Trump tomou a decisão de suspender o Fundo de Apoio à Coalizão no início deste ano, antes do prazo de 30 de setembro, e o Pentágono confirmou a decisão neste fim de semana. De acordo com o Pentágono, os militares americanos tomaram a decisão "devido à falta de ações decisivas paquistanesas em apoio à estratégia do Sul da Ásia". Os fundos foram alocados para outras "prioridades urgentes", informou o comunicado.

O Fundo de Apoio da Coalizão destina-se a reembolsar os militares paquistaneses por esforços no combate ao terrorismo. No entanto, o governo Trump disse que o Paquistão está oferecendo abrigo a grupos terroristas que ameaçam a segurança do Afeganistão. "Continuamos a pressionar o Paquistão a atacar indiscriminadamente todos os grupos terroristas, incluindo a rede Haqqani", disse o porta-voz do Pentágono Kone Faulkner em um comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.