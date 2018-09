Vocalista do U2 perde totalmente a voz durante show em Berlim

02/09/2018 | 19:11



No último sábado, dia primeiro, a banda U2 precisou cancelar um show que estava fazendo na cidade de Berlim, na Alemanha.

Segundo informações do TMZ, o vocalista Bono Vox estava sentindo dificuldades para cantar desde o começo do show, e em certo momento, sentiu que não dava mais para continuar. O cantor se desculpou com a platéia, dizendo que a banda faria uma pausa de cerca de 15 minutos, mas como sua voz continuou ruim, eles acabaram não retornando para o palco.

Em um vídeo gravado durante a música Beautiful Day, é possível ver Bono forçando bastante sua voz para cantar, e desapontado no término da canção por conta disso.

A banda emitiu um comunicado se desculpando pelo ocorrido:

Nós sentimos muito pelo cancelamento de hoje. Bono estava bem e com a voz boa antes do show, e estávamos animados para nossa segunda noite tocando em Berlim, mas depois de algumas músicas, ele sofreu uma perda completa de sua voz. Não sabemos o que houve e estamos buscando ajuda médica.

Como forma de se redimir, Bono ainda disse que o público presente poderá retornar e assistir a um show da banda que será marcado.