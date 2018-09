Nanda Costa fala sobre como foi assumir relacionamento com Lan Lahn após cinco anos

02/09/2018 | 19:11



É fato que 2018 foi um ano daqueles para Nanda Costa! Após cinco anos de romance, e especulações, a atriz anunciou que está em um relacionamento com a musicista, Lan Lahn. A morena revelou que apesar de chocar muita gente, resolveu que havia chegado a hora de ser honesta com seus sentimentos.

Nanda, em um bate papo com o jornal Extra, assumiu que somente agora se sentiu pronta para tornar público seu namoro com Lahn:

- Eu não estava preparada, poderia ajudar algumas pessoas, mas talvez me prejudicasse. Foi no momento certo, hoje em dia está tudo tranquilo. Eu posso fazer um carinho na minha namorada sem olhar para trás, sem me preocupar. Estou há quase cinco anos num relacionamento superestável com uma das pessoas mais legais que eu conheço e tenho orgulho do que estou vivendo.

Durante a entrevista ela não pôde deixar de lado a forma com a qual o público, após a notícia, passou a recebê-la:

- Foi uma onda de amor tão grande... Não fazia mais sentido não me colocar nesse momento. Não seria em nenhuma época se não agora.

Assim como o público, a morena também revelou que, apesar da surpresa, seus familiares lidaram super bem com a notícia:

-Minha família sabe e me ensinou que as coisas mais importantes da vida são honestidade, dignidade e amor. No começo, tem a coisa de não esperar, porque, às vezes, a gente projeta num filho certas idealizações, mas foi tão natural, tão coração que não havia como não entender, não aceitar.

Apesar de estar há anos em um relacionamento com uma mulher, Nanda revelou ainda que prefere não se rotular:

-Já estive com homens. E aí, sou bi? Eu espero que eu esteja amanhã e depois e depois com a Lan, que é uma pessoa que eu amo, que eu quero e está tudo certo. Mas vamos supor: se eu tivesse feito isso antes, me assumisse, aí terminasse o relacionamento e namorasse um cara. Porque sem eu ter falado "sou lésbica", já me colocaram aí. Essa frase nunca saiu da minha boca. E se um dia eu apareço com um homem? Tenho 31 anos. E se aos 60 estiver com um homem? Vou estar traindo a classe LGBT? Pô, eu quero ser livre! Não quero ficar numa caixinha, finalizou