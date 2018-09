Pabllo Vittar se emociona ao falar sobre violência que sofreu quando criança

02/09/2018 | 19:11



Pabllo Vittar emocionou o público do Altas Horas quando não conseguiu conter as lágrimas ao falar sobre sua trajetória até o sucesso.

A cantora revelou que durante sua infância sofreu muito preconceito por não ser igual às outras crianças:

"Na escola foi um período muito difícil para mim. Eu tinha dez anos na 5ª série, uma criança gordinha, afeminada do cabelo grande. Eu fui pra escola nesse primeiro dia muito contente, todo mundo queria chegar na 5ª série. Troquei de escola e achei que ia fazer um monte de amigos novos. No primeiro dia me bateram e foi horroroso porque eu não tinha a quem recorrer. Tinha minhas irmãs, que estudavam comigo, e os professores não faziam nada, revelou.

Pabllo revelou ainda que ir para escola chegava a ser doloroso! Porém a beldade deu a volta por cima: A vida foi boa comigo, quando foi chegando os 18, 19, foi chegando o babado, finalizou.