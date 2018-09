São Caetano retoma liderança com 2 a 0 sobre o Bragantino

Luís Felipe Soares



03/09/2018 | 07:00



O São Caetano voltou ao posto de líder do Grupo 3 da Copa Paulista. A equipe viajou até Bragança Paulista e, na manhã de ontem, venceu o Bragantino por 2 a 0 pela oitava rodada da competição. No sábado, o Taubaté (15 pontos) tinha ultrapassado o time local (17 pontos) e agora aparece em segundo lugar, acompanhado por Santo André e São Bernardo, ambos com 11 pontos, na zona de classificação para a segunda fase.

Mostrando eficiência quando teve as oportunidades, o Azulão tomou conta das ações da partida. Os comandados do técnico Pintado demonstraram confiança ao impor seu jogo durante as duas etapas, muito por conta dos planos do clube estarem dando certo e refletindo o ótimo momento na campanha invicta no campeonato. “Não foi uma vitória por acaso. O grupo mereceu o resultado, enfrentou também um calor muito grande e soube jogar um duelo difícil”, afirmou o treinador. “A maioria dos atletas está em seu melhor momento da carreira.”

O jovem atacante Hernandes aproveitou o dia do seu aniversário para festejar deixando um gol. Aos 38 minutos do primeiro tempo, ele cortou o zagueiro e chutou rasteiro para marcar pela primeira vez como jogador profissional. Quem completou o placar foi Paulo Vinícius, aos 43 minutos da segunda etapa, ao aproveitar passe de Índio e finalizar na saída do goleiro: 2 a 0.

MELHOR DEFESA

A boa fase do São Caetano passa pelo efetivo sistema defensivo montado, uma vez que é o único time da Copa Paulista a não ser vazado até agora. Segundo o técnico Pintado, o trabalho eficiente do setor tranquiliza o restante da equipe durante as partidas. “É mais um fator positivo. Isso deixa a gente feliz, muito confiantes e oferece a opção de nos abrir em muitos momentos sabendo que a defesa sabe suportar bem. Sofremos ataques dos adversários e temos nos mostrados sólidos”, avaliou o treinador.

O Azulão volta a campo na quarta-feira, às 20h, contra o Água Santa, em clássico regional no Estádio Anacleto Campanella com a disputa entre o líder e o lanterna do grupo.