Sem Marta, seleção brasileira joga mal e perde amistoso para o Canadá

02/09/2018 | 17:23



Sem Marta, a seleção brasileira jogou mal e foi derrotada por 1 a 0 para o Canadá em amistoso neste domingo, disputado no Estádio TD Place, em Ottawa. O gol que definiu a vitória canadense foi marcado por Prince, aos três minutos da etapa final.

Marta não esteve em campo pois foi cortada do time após exames constatarem um edema muscular em sua coxa esquerda. Sua ausência foi sentida pelo Brasil, que teve muita dificuldade na criação das jogadas e sofreu com as jogadas de bola parada do adversário.

E foi de um lance de bola parada que saiu o gol que garantiu o triunfo à seleção da América do Norte. No lance, Sinclair ajeitou para Prince, que apareceu livre dentro da pequena área para completar para as redes no começo do segundo tempo, etapa que foi dominada pelas canadenses - o primeiro tempo foi equilibrado e nivelado por baixo, com poucos lances de perigo dos dois lados.

Depois de ver o time sair atrás no placar, o técnico Vadão promoveu várias mudanças na equipe nacional, que até apresentou melhora, mas não o suficiente para reagir e buscar o empate diante da seleção canadense, que se recupera das últimas derrotas para França e Alemanha.

Foi o primeiro encontro entre as equipes desde a disputa da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio. Na ocasião, as canadenses venceram o duelo por 2 a 1 na Arena Corinthians, em São Paulo, e ficaram com a medalha.

A derrota para o Canadá desempata o retrospecto entre as equipes. Agora, são oito vitórias para as canadenses, sete triunfos das brasileiras e outros seis empates. A última vitória do Brasil sobre o Canadá aconteceu em amistoso vencido por 2 a 0, em 2016.

A partida amistosa contra as canadenses faz parte da preparação das brasileiras para o Mundial da França, que será em junho de 2019. A vaga foi assegurada pelo Brasil depois de conquistar o título da Copa América, em abril. As canadenses se preparam para a Copa Ouro da Concacaf, que será em outubro, e também é classificatório para o Mundial.

As duas seleções voltam a se enfrentar em novo amistoso na próxima terça-feira, às 19 horas (de Brasília), novamente em Ottawa. Desta vez, o duelo não será aberto para a torcida.