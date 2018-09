É Primavera: Renove a Esperança!

Dom Pedro Cipollini



03/09/2018 | 07:00



São os otimistas, os que têm esperança, que fazem avançar a história

Setembro chegou! Inicia-se a primavera, estação do ano que traz flores e alegria. A própria natureza nos convida à renovação. A crise que atravessamos no Brasil é grande e atinge todos os aspectos da vida. Porém, nenhum outro é tão atingido como a esperança no futuro e em dias melhores.

Sem dúvida, existe muito pessimismo no mundo. São muitas as causas que justificam aqueles que sempre repetem: “deseje o melhor, mas prepare-se para o pior”. Guerras, disputas e crises alimentam o desespero em muitos corações.

No entanto, são os otimistas, os que têm esperança, que fazem avançar a história. Onde os pessimistas vêem dificuldades, os otimistas vêem oportunidades. E o otimismo mais genuíno brota da fé em Deus e no ser humano. Não podemos perder a esperança; e para isso, muito nos ajuda o bom humor.

A esperança não decepciona, diz a Sagrada Escritura, pois a esperança é a origem do otimismo, do bom humor, da valorização da vida. A esperança é força interior propulsora. Para o cristão, ela se fundamenta na mensagem de Jesus, o Filho de Deus, que nos ensinou a amar; e que a última palavra é da vida e não da morte.

Por detrás da crise mundial que mais ou menos sempre existiu, há outra maior: a falta de esperança. Isto se reflete na incapacidade crescente de lidar com situações, nas quais a vida está fragilizada. Exemplo sintomático disto é a situação dos idosos, cujo número cresce a cada ano, em países em que a expectativa de vida chega aos 100 anos.

O avanço formidável da tecnologia e da medicina não se fez acompanhar do avanço na valorização da vida, colocando graves questionamentos éticos à sociedade.

Precisamos de esperança para que a Terra seja mais habitável. Precisamos de mais bom humor em nossos relacionamentos, pois ele nos ajuda a reconhecer a contradição da vida e a superar a tentação de priorizar o egoísmo. A esperança, a alegria e o bom humor são antídotos contra a violência.

O bom humor sabe que o poder é a ilusão final, e que o riso e a alegria revelam a verdade final; e esta é a que permanecerá para sempre, porque o poder passa, a alegria verdadeira é eterna. O bom humor revela o lado sério das coisas cômicas e o lado cômico das coisas sérias.

As bem-aventuranças ensinadas por Jesus são um caminho para viver a esperança e o bom humor em meio às contradições da vida. Não podemos nos deixar abater nem desanimar, pois após o inverno vem a primavera e, tudo passa.

O bom humor, a festa e a alegria cristã não brotam da alienação, mas da fé na ressurreição, que se constituem espírito de insurreição diante daqueles que fazem aliança com a morte. O otimismo do cristão se fundamenta no mistério pascal: morte e ressurreição de Jesus.

Tudo isto nos recorda a primavera que faz florescer tudo após o inverno, por ela vencido. O otimismo do cristão se fundamenta no mistério pascal: morte e ressurreição de Jesus. Rezemos com S. Tomas More a oração do Bom Humor:

“Senhor, dai-me uma boa digestão e também algo para digerir. Dai-me a saúde do corpo com o bom humor necessário para mantê-la. Dai-me, ó Senhor, uma alma santa que aprecie o que é bom e puro, que não se espante à vista do pecado, mas que encontre um modo de colocar tudo em ordem.

Dai-me uma alma que desconheça o aborrecimento, os resmungos, os suspiros e as reclamações e não permitais que eu me martirize excessivamente por aquela coisa por demais dominadora que se chama ‘eu’.

Senhor, dai-me senso cômico. Concedei-me a graça de compreender uma anedota, para que eu possa conhecer um pouco de alegria em minha vida e também reparti-la com os outros. Amém”.(S. Thomas More)