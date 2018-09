Bonilha. Estudos de ontem. Olhares de hoje...

Ademir Medici



Quem foi Bonilha?

A resposta foi dada aqui em Memória pelo casal Vicente e Elexina D''Angelo, nas edições de 5 e 6 de setembro de 2016.

Em resumo:

Alferes Francisco Martins Bonilha (Porto Feliz, SP, 1782 - 1871).

Em 1814 aparece como inspetor da Estrada de Santos, que cortava a nascente Vila de São Bernardo.

Ainda na primeira metade do século 19 inicia o cultivo e industrialização de chá em sua propriedade central de São Bernardo. Constrói um sobradão, demolido na primeira metade da década de 1950, provavelmente construído por escravos - mantinha 60 escravos.

Entre as funções públicas exercidas, Alferes Bonilha foi juiz de paz em São Bernardo, deputado provincial e inspetor de ensino.





Por que Pico da Cruz?

n O Pico do Bonilha teve pelo menos três cruzes em seu topo. As duas primeiras de madeira, a segunda ali fincada no feriado de Corpus Christi de 1976, construída por João Yanguas, chefe da carpintaria da firma Sortino, então estabelecida no sopé do pico.

n As duas cruzes desapareceram. Entre 2000 e 2001, a Emparsanco, sucessora da firma Sortino, construiu e instalou uma cruz de concreto no Pico do Bonilha. Também esta foi destruída por vândalos.

n Na excursão realizada em 25 de agosto ao Pico do Bonilha foi possível avistar a base de cimento da cruz em concreto. Está lá, a indicar o local em que foi afixada.

Diário há 30 anos

Sábado, 3 de setembro de 1988 - ano 31, edição 6848 Manchete – Ouro e dólar disparam no mercado. Memória – Professor José de Souza Martins lança o livro “A Escravidão em São Bernardo, na Colônia e no Império”, seguido de palestra no Salão Paroquial da Matriz. A coluna Memória focalizava os bairros loteados pelos Pujol entre São Bernardo, Santo André e São Caetano, entre os quais Nova Petrópolis, Jardim, Campestre e Santa Maria. Esportes – Santo André conquista os 53º Jogos Abertos do Interior, em Piracicaba. Guido Fidelis (crônica) – Uma cidade tranquila, sem bandidos. Em 3 de setembro de... 1903 – Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Bernardo escolhe Giuseppe Miele para construir o Cemitério da Irmandade. 1918 – A Estrada do Vergueiro, ou Caminho do Mar, interligando São Paulo, São Bernardo, São Vicente e Santos, já era plenamente transitável. Motoristas se queixavam que para percorrer a estrada havia necessidade de se conseguir uma licença especial, chamada passe, expedida unicamente pelo encarregado da conservação da via, Arthur Rudge Ramos. A guerra. Do noticiário do Estadão: ganhos dos aliados em toda a frente ocidental.

